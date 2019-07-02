"Спорт - норма жизни": В Самарской области в 2019 году построят 20 универсальных площадок
В Самарской области в 2019 году построят 20 универсальных спортивных площадок в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Они появятся в Самаре, Тольятти, селе Курумоч, Кинеле, в Семеновке, Каменке, а также в Пестравском и Камышлинском районах. Большая часть откроется рядом со школами. Это делается в том числе и в соответствие с поручением губернатора в послании к жителям региона "увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и спортом до 55% в 2024 году".
- Все площадки будут трех типов: с хоккейными бортами 56 на 28 метров, 20 на 40 метров и 39 на 19 метров. На них будет уложен искусственный газон, рекомендованный FIFA. Их можно эксплуатировать круглый год, - отмечают в пресс-службе Правительства Самарской области.
Одна из площадок появится около самарской школы №124 - здесь учатся более 1200 детей и многие занимаются различными видами спорта.
Также власти намерены позаботиться о дальнейшей эксплуатации площадок - они должны использоваться по полной программе.
- Особое внимание, безусловно, надо уделить вопросу дальнейшей эксплуатации площадок. Учреждения, которые берут их себе на баланс, должны за ними следить, обеспечивать должную работу, - отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Перечень универсальных спортивных площадок на 2019 год
Самара, Железнодорожный р-н, ул. Пензенская, д. 65а (школа №64)
Самара, Железнодорожный р-н, ул. Мостовая, 12 (школа №134)
Самара, Кировский р-н, ул. Георгия Димитрова, д. 39 (школа №47)
Самара, Кировский р-н, проспект Карла Маркса, 394а (школа №128)
Самара, Кировский р-н, ул. Свободы, д. 129 (школа №135)
Самара, Промышленный р-н, ул. Ново-Садовая, 377 (школа №124)
Самара, Куйбышевский р-н, ул. Пугачевский тракт, д. 27А (школа №24)
Самара, Октябрьский р-н, ул. Радонежская, 2а (школа №29)
гп. Смышляевка, «Кошелев Парк»
гп. Смышляевка, «Кошелев Парк»
Волжский район, с. Курумоч
Тольятти, бульвар Курчатова, 2 (школа №94)
Тольятти, Автозаводский р-н, Московский проспект, д. 37 (лицей №51)
Тольятти, Центральный р-н, ул. Родины, 5 (СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки»)
Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 25а (школа №10)
Нефтегорский район, с.Семеновка
Шенталинский район, с.Каменка
Пестравский район, с. Высокое
Пестравский район, с. Красная Поляна
Камышлинский район, с. Новое Ермаково
ИСТОЧНИК KP.RU