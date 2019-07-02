"Спорт - норма жизни": В Самарской области в 2019 году построят 20 универсальных площадок

СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-02T16:39:42+03:00

Они появятся в Самаре, Тольятти, Кинеле и в селах региона

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В Самарской области в 2019 году построят 20 универсальных спортивных площадок в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Они появятся в Самаре, Тольятти, селе Курумоч, Кинеле, в Семеновке, Каменке, а также в Пестравском и Камышлинском районах. Большая часть откроется рядом со школами. Это делается в том числе и в соответствие с поручением губернатора в послании к жителям региона "увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и спортом до 55% в 2024 году".

- Все площадки будут трех типов: с хоккейными бортами 56 на 28 метров, 20 на 40 метров и 39 на 19 метров. На них будет уложен искусственный газон, рекомендованный FIFA. Их можно эксплуатировать круглый год, - отмечают в пресс-службе Правительства Самарской области.

Одна из площадок появится около самарской школы №124 - здесь учатся более 1200 детей и многие занимаются различными видами спорта.

Также власти намерены позаботиться о дальнейшей эксплуатации площадок - они должны использоваться по полной программе.

- Особое внимание, безусловно, надо уделить вопросу дальнейшей эксплуатации площадок. Учреждения, которые берут их себе на баланс, должны за ними следить, обеспечивать должную работу, - отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Перечень универсальных спортивных площадок на 2019 год

Самара, Железнодорожный р-н, ул. Пензенская, д. 65а (школа №64)

Самара, Железнодорожный р-н, ул. Мостовая, 12 (школа №134)

Самара, Кировский р-н, ул. Георгия Димитрова, д. 39 (школа №47)

Самара, Кировский р-н, проспект Карла Маркса, 394а (школа №128)

Самара, Кировский р-н, ул. Свободы, д. 129 (школа №135)

Самара, Промышленный р-н, ул. Ново-Садовая, 377 (школа №124)

Самара, Куйбышевский р-н, ул. Пугачевский тракт, д. 27А (школа №24)

Самара, Октябрьский р-н, ул. Радонежская, 2а (школа №29)

гп. Смышляевка, «Кошелев Парк»

гп. Смышляевка, «Кошелев Парк»

Волжский район, с. Курумоч

Тольятти, бульвар Курчатова, 2 (школа №94)

Тольятти, Автозаводский р-н, Московский проспект, д. 37 (лицей №51)

Тольятти, Центральный р-н, ул. Родины, 5 (СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки»)

Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 25а (школа №10)

Нефтегорский район, с.Семеновка

Шенталинский район, с.Каменка

Пестравский район, с. Высокое

Пестравский район, с. Красная Поляна

Камышлинский район, с. Новое Ермаково

ИСТОЧНИК KP.RU