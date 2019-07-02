2019-07-02T18:15:35+03:00
Общество

Жителей Самары просят активнее жаловаться в полицию на мошенников в социальных сетях

Полицейские рассказали, как важно каждое сообщение для возможного раскрытия преступлений
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Как не стать жертвой мошенников?Как не стать жертвой мошенников?
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Жителей Самарской области просят активнее сообщать полицейским о случаях мошенничества в социальных сетях. Речь идет о любых попытках выманить ваши деньги под предлогом неожиданного "выигрыша". "Письма счастья" рассылают пачками и каждый раз находятся те, кто попадается на удочку мошенников. Каждая жертва теряет не так-то и много: 500 рублей, тысячу. Но в общей сложности мошенник получает огромные деньги.

- Если в отношении вас совершено мошенничество, необходимо обратиться в полицию, пусть даже вы потеряли 500 рублей и для вас сумма незначительная, но она может быть вот как раз той каплей в ходе расследования, чтобы как раз помочь найти преступника, - рассказал телеканалу "ГТРК-Самара" начальник отдела по раскрытию мошенничеств Уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Василий Подкорытов.

А для того, чтобы не стать жертвой мошенников, не стоит публиковать свои персональные данные в открытых источниках. А еще можно проверять информацию о тех, кто вам пишет, в интернете: здесь даже выкладывают номера карт нечистых на руку людей.

Как не стать жертвой интернет-мошенников?.Распознать обман современному пользователю не сложно, но его схемы совершенствуются каждый день, и порой сразу их не заметишь. "Поздравляем, вы выиграли 400 тысяч рублей, только сначала 10 переведите на наш счет и можете забирать деньги", - такое сообщение в социальных сетях получали многие из нас. Казалось бы, кто в наши дни может купиться на столь стандартную уловку, но если такие письма счастья приходят, значит, есть и жертвы. В сообщении о выигрыше был указан адрес официального сайта компании, которая готова его выплатить. Цивильная страница, хорошие отзывы и даже скан оферты. Все бы хорошо, но поисковик выдал нам соседней строкой обзор, где уже раскрываются все карты. Сегодня специалисты знают несколько сотен мошеннических схем от социальных сетей до интернет-магазинов. Волей-неволей, хотя бы раз, но попадался, пожалуй, каждый. Как правило, интернет-мошенничество носит массовый характер, списываются незначительные суммы для населения, но в конечном итоге зачинщик хитрой схемы получает огромные деньги. "Если в отношении вас совершено мошенничество, необходимо обратиться в полицию, пусть даже вы потеряли 500 рублей и для вас сумма незначительная, но она может быть вот как раз той каплей в ходе расследования, чтобы как раз помочь найти преступника", - рассказал Василий Подкорытов, начальник отдела по раскрытию мошенничеств Уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области. По мнению юристов, самый простой и верный способ проверять информацию при любом, даже малейшем сомнении, и самое главное не публиковать свои персональные данные. Мошенники ищут все более изощренные ходы, поэтому, специалисты настоятельно рекомендуют не забывать об элементарной бдительности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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