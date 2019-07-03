2019-07-03T11:49:51+03:00
Происшествия

Жительница Тольятти под видом сотрудницы Роспотребнадзора выманила у предпринимателя 20 тысяч рублей

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина обманула предпринимателя на 20 тысяч рублей и попала под статьюЖенщина обманула предпринимателя на 20 тысяч рублей и попала под статьюФото: Архив "КП"
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В Тольятти полицейские раскрыли мошенничество, которое было совершено в ноябре 2018 года. Тогда 47-летняя женщина, выдавая себя за сотрудницу Роспортебнадзора, обманула одного из местных предпринимателей.

- Женщина, не являясь должностным лицом управления Роспотребнадзора, ввела в заблуждение директора фирмы и получила от него 20 тысяч рублей, которые предназначались за непривлечение к ответственности одного из предпринимателей Автограда. На самом деле обещанные услуги она оказывать не собиралась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении тольяттинки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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