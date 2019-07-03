2019-07-03T20:09:36+03:00
Происшествия

Он может быть и в Самаре: полицейские ищут альфонса-мошенника

Мужчина из Екатеринбурга, но объявлен в розыск во всех регионах страны
Евгения ВАСИНА
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Всмотритесь в это лицоВсмотритесь в это лицоФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские ищут жителя Екатеринбурга, подозреваемого в мошенничестве. С 2013 до 2014 года мужчина представляясь Казанцевым Альбертом Дмитриевичем, либо Кондаковым Дмитрием Геннадьевичем. Он рассказывал, что является успешным предпринимателем, руководит строительной организации. В Екатеринбург входил в доверия к женщинам и убеждал получить кредит для различных нужд, а затем похищал деньги и скрывался.

Также он был замечен в других махинациях. В частности, обещал выполнить строительно-монтажные работы, получал за это деньги, но ничего не делал. Точное число пострадавших до конца не установлено.

Полицейские предполагают, что подобные преступления он совершал в городах Свердловской области и других регионах России. Мужчину ищут по всей стране.

В отношении него возбуждено угловое дело по статье «Мошенничество».

Приметы подозреваемого: на вид 35-45 лет, рост 168-175 см, среднего телосложения, на голове имеется залысина, глаза серо-голубые, на спине шрам. Представлялся Казанцевым Альбертом Дмитриевичем, либо Кондаковым Дмитрием Геннадьевичем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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