2019-07-04T08:37:38+03:00
Общество

В Самаре в здании бывшего филиала СГЭУ на улице Неверова откроется университет водного транспорта

Корпус было решено передать на баланс учебного заведения для будущих речников
Анастасия ФИЛАТОВА
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Здание речного техникума на Молодогвардейской тоже ждет ремонт / hinshtein.ruЗдание речного техникума на Молодогвардейской тоже ждет ремонт / hinshtein.ru
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Самарский речной техникум, который находится на улице Молодогвардейской и теперь называется филиал Волжского государственного университета водного транспорта, ждут изменения. Это учебное заведение планируется перевести в категорию вуза. Кроме того, из федерального бюджета выделены деньги на реконструкцию его корпусов.

- Готовится документация для изменения лицензии, чтобы техникум превратился в высшее учебное заведение. Он станет вузом с 2019 года. Уже с этого года начнется заочное обучение, а со следующего – очное, - рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Также стало известно, что на баланс речного техникума перейдет здание бывшего филиала экономического университета на улице Неверова. Студенты-речники начнут там свои занятия уже с 1 сентября. Что касается корпуса водно-спортивной лаборатории на улице Западной, который сейчас находится в плачевном состоянии, то он будет реконструирован и на его базе создадут учебно-тренировочный центр. Ремонт здания на Молодогвардейской начнется в 2020 году. Кроме того, будут выделены деньги из федерального бюджета на ремонт общежития студентов речного техникума, который расположен на проспекте Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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