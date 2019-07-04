2019-07-04T09:35:25+03:00
Происшествия

Безработный тольяттинец взял иномарку в аренду и продал ее

Теперь молодой человек сидит под стражей, а полицейские ищут автомобиль
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мошеннику грозит до 5 лет лишения свободыМошеннику грозит до 5 лет лишения свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Недавно к полицейским Тольятти обратился 36-летний местный житель. Мужчина рассказал, что отдал свой Datsun в аренду безработному молодому человеку, однако в установленный срок он машину не вернул и вообще перестал отвечать на звонки. Сумма ущерба составила 480 тысяч рублей.

- Злоумышленником оказался ранее не судимый 29-летний молодой человек. Полицейские нашли и задержали его. Тольяттинец сознался в содеянном и рассказал, что продал арендованный автомобиль, а вырученные деньги уже потратил на личные нужды, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители завели на молодого человека уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под стражей, а полицейские продолжают разыскивать иномарку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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