Безработный тольяттинец взял иномарку в аренду и продал ее

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-04T09:35:25+03:00

Теперь молодой человек сидит под стражей, а полицейские ищут автомобиль

Изменить размер текста: A A

Недавно к полицейским Тольятти обратился 36-летний местный житель. Мужчина рассказал, что отдал свой Datsun в аренду безработному молодому человеку, однако в установленный срок он машину не вернул и вообще перестал отвечать на звонки. Сумма ущерба составила 480 тысяч рублей.

- Злоумышленником оказался ранее не судимый 29-летний молодой человек. Полицейские нашли и задержали его. Тольяттинец сознался в содеянном и рассказал, что продал арендованный автомобиль, а вырученные деньги уже потратил на личные нужды, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители завели на молодого человека уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под стражей, а полицейские продолжают разыскивать иномарку.

ИСТОЧНИК KP.RU