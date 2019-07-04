2019-07-04T09:47:23+03:00
Спорт

Дмитрий Комбаров объяснил, почему решил перейти в «Крылья Советов»

По словам защитника, на его решение повлияли несколько факторов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: spartak.comФото: spartak.com
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Новичок «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, почему выбрал именно самарский клуб. По его словам, на решение повлияли сразу несколько факторов, сообщает Матч ТВ.

- Почему принял предложение «Крыльев»? Сыграло свою роль много факторов, это хороший город, здесь новый стадион, очень крепкая команда, отличные условия для игроков, - сказал Комбаров в эфире телеканала.

Напомним, ранее защитник выступал в московском «Спартаке». За красно-белых Комбаров играл с 2010 года. В «Крыльях» футболист будет выступать под 23 номером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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