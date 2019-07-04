Стала известна дата начала строительства школы на 1500 мест на 5 просеке в Самаре

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-04T10:09:12+03:00

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В Самаре обсудили подготовку к строительству новой школы на 1500 мест в Октябрьском районе. Напомним, ее планируется разместить на 5 просеке на месте бывшей базы отдыха «Экономист». Как выяснилось, для строительства учебного заведения нужно вырубить 55 деревьев, что вполне вероятно может вызвать недовольство у местных жителей.

- Будет проведена встреча с жителями. Нужно получить их согласие. Сейчас мы прорабатываем проект таким образом, чтобы под вырубку не попали хвойные деревья и минимум лиственных. Все спиленные деревья будут компенсированы новыми посадками, - сообщил в Твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Рабочие приступят к строительству школы после того, как будут улажены все спорные и проблемные моменты. Планируется, что сроком начала первых работ станет 1 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU