В Тольятти у женщины за долги по налогам арестовали автомобиль Lada Priora

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-04T10:36:06+03:00

Дама "забыла", что ей нужно выплатить государству 202 тысячи рублей, и едва не осталась без машины

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Жительница Тольятти из-за долгов по налогам чуть не лишилась своего автомобиля Lada Priora. Женщина добровольно не погасила задолженность в 202 тысячи рублей и попала под пристальное внимание судебных приставов.

- В отношении тольяттинки было возбуждено исполнительное производство о взыскании с нее налогов, однако женщина не поспешила оплачивать долг. Приставы выяснили, что у нее есть легковой автомобиль. Они составили акт описи и арестовали машину в счет погашения задолженности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Легковушку забрали и отправили на спецстоянку. Женщина же, испугавшись, что останется без своего авто, сразу выплатила всю сумму долга. В итоге приставы вернули ей машину и закрыли исполнительное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU