В Тольятти у женщины за долги по налогам арестовали автомобиль Lada Priora
Жительница Тольятти из-за долгов по налогам чуть не лишилась своего автомобиля Lada Priora. Женщина добровольно не погасила задолженность в 202 тысячи рублей и попала под пристальное внимание судебных приставов.
- В отношении тольяттинки было возбуждено исполнительное производство о взыскании с нее налогов, однако женщина не поспешила оплачивать долг. Приставы выяснили, что у нее есть легковой автомобиль. Они составили акт описи и арестовали машину в счет погашения задолженности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Легковушку забрали и отправили на спецстоянку. Женщина же, испугавшись, что останется без своего авто, сразу выплатила всю сумму долга. В итоге приставы вернули ей машину и закрыли исполнительное производство.
ИСТОЧНИК KP.RU