2019-07-04T12:10:41+03:00
Общество

Глава Промышленного района Самары Владимир Чернышков ушел в отставку

Совет районных депутатов уже принял и одобрил решение чиновника
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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Глава Промышленного района Самары Владимир Чернышков покидает свой пост. В среду, 3 июля, совет районных депутатов принял его отставку. Насколько известно, с занимаемой должности он решил уйти по собственному желанию.

Пока исполняющим обязанности главы администрации Промышленного района является первый заместитель руководителя Равиль Гибадуллин. В скором времени будет назначен конкурс, по итогам которого будет выбран новый постоянный руководитель районной администрации.

Напомним, что Владимир Чернышков занимал пост главы Промышленного района с лета 2015 года. До этого он занимал такую же должность в Ленинском районе, а перед этим 9 лет работал первым заместителем в том же районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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