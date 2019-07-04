В Самаре предложили временно запретить выдачу разрешений на строительство в старом городе

СЕГОДНЯ 12:38 2019-07-04T12:39:43+03:00

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В Самаре завершилась разработка проекта, необходимого для наделения города статусом исторического поселения. Именно он должен помочь защитить историческую часть Самары от точечной застройки и дать шанс на дальнейшее развитие города. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

- Для реализации проекта "Историческое поселение" нужно прежде всего отказаться от поквартальной многоэтажной застройки и заняться реновацией всего района. Наш проект предполагает строительство инженерных коммуникаций, развитие общественного транспорта и социально-бытовой инфраструктуры, а также создание жилых площадей для различных слоев населения. Он позволит четко установить правила землепользования и застройки, - поделился своим мнением один из авторов проекта, архитектор Виталий Стадников.

Что касается статуса "Исторического поселения" - будет ли он регионального или федерального значения, то пока определенности в этом моменте нет. Однако большинство экспертов уверены, что необходимо добиваться присвоения именно федерального статуса, потому как на такие проекты будут направляться деньги из госбюджета. Так, правительство РФ уже выделило более 30 млрд рублей на развитие "Исторических поселений". Также средства направят из Банка реконструкции и развития стран "БРИКС".

Добавим, что Самару в ближайшее время могут ждать и другие изменения. Было предложено ввести мораторий на выдачу разрешений на строительство до того момента, пока не будет создан весь проект "Историческое поселение".

ИСТОЧНИК KP.RU