2019-07-04T16:14:39+03:00
Происшествия

В Самаре задержали за взятку заместителя начальника отдела судебных приставов Октябрьского района

Мужчина попался с поличным при получении 500 тысяч рублей
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Мужчину поймали с поличнымМужчину поймали с поличным
Изменить размер текста:

Сотрудники УФСБ региона сегодня, 4 июля, задержали заместителя начальника отдела судебных приставов Октябрьского района Самары. Мужчина попался на коррупции.

- Его задержали с поличным при получении от жительницы Самары 500 тысяч рублей. По имеющимся сведениям, сумма являлась платой за прекращение исполнительных производств и снятие ограничений на регистрационные действия с имуществом в отношении одной из коммерческих организаций города, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" правоохранители.

Деньги изъяты и отправлены на экспертизу

Деньги изъяты и отправлены на экспертизу

Сейчас материалы оперативно-разыскной деятельность ФСБ переданы в СУ СК Самарской области. Там проведут проверку и решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приехали уже более 5 тысяч человек: в Самарской области открылся 46-й Грушинский фестиваль авторской песни
«Место организаторов ПК - в СИЗО!»: Александр Хинштейн взял под контроль ситуацию с кооперативом-обманщиком
В Тольятти из-за перекрытия улицы Коммунитической изменятся схемы движения нескольких автобусов и троллейбусов
В Отрадном приостановили работу завода, который попался на загрязнении воздуха вредными веществами
В Сызрани на 7 часов закроют ж/д переезд возле обувной фабрики
«Лада» против «Акрона»: в 1/256 финала Кубка России по футболу состоится тольяттинское дерби
Две работы самарских школьников осенью выставят в Третьяковке
Средний размер пенсии по старости в Самарской области составил почти 15 тысяч рублей
Обустроят парковочные места и детские площадки: в Самаре к осени обновят три двора в Октябрьском районе
В Самаре перекресток Мориса Тореза - Карбышева затопила коричневая вода
Ход конем: В Самаре соберутся лучшие шахматисты страны на Мемориал Льва Полугаевского
В Самарской области в 2019 году появятся автоклубы, виртуальные концертные залы и 55 новых пианино
Прокуратура запросила для экс-главы самарского минимущества условный срок
Хоккейная «Лада» отправилась на сборы в Беларусь
Секрет раскрыт: в Самаре объяснили, почему водители не открывают переднюю дверь в автобусах
В Тольятти водитель «Калины» сбил на «зебре» 7-летнего мальчика и уехал
"При застройке не получится не вырубать деревья": природоохранная прокуратура проверяет ситуацию с лесом в Красноглинском районе
В Самарской области мужчина попал под суд за покупку секс-игрушки на деньги приятеля
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства бывшего сотрудника ГИБДД, чье тело нашли в сгоревшем BMW X6
Трудовые династии КНПЗ отметили День семьи, любви и верности
В Самаре предложили временно запретить выдачу разрешений на строительство в старом городе
«Крылья Советов» хотят принять участие в прощальном матче Александра Анюкова
Глава Промышленного района Самары Владимир Чернышков ушел в отставку
В Самаре 222 пассажира почти 6 часов ждали вылета самолета в Анталью
В Самарской области гендиректора фирмы наказали рублем за загрязнение почвы отходами
В Самаре пройдет фестиваль пляжных видов спорта с призовым фондом в 1,5 млн рублей
Волонтеры Самарского машиностроительного колледжа будут помогать инвалидам на крымских пляжах