В Самаре задержали за взятку заместителя начальника отдела судебных приставов Октябрьского района
Сотрудники УФСБ региона сегодня, 4 июля, задержали заместителя начальника отдела судебных приставов Октябрьского района Самары. Мужчина попался на коррупции.
- Его задержали с поличным при получении от жительницы Самары 500 тысяч рублей. По имеющимся сведениям, сумма являлась платой за прекращение исполнительных производств и снятие ограничений на регистрационные действия с имуществом в отношении одной из коммерческих организаций города, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" правоохранители.
Деньги изъяты и отправлены на экспертизу
Сейчас материалы оперативно-разыскной деятельность ФСБ переданы в СУ СК Самарской области. Там проведут проверку и решат вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU