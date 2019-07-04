В Самаре задержали за взятку заместителя начальника отдела судебных приставов Октябрьского района

СЕГОДНЯ 16:14 2019-07-04T16:14:39+03:00

Мужчина попался с поличным при получении 500 тысяч рублей

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Сотрудники УФСБ региона сегодня, 4 июля, задержали заместителя начальника отдела судебных приставов Октябрьского района Самары. Мужчина попался на коррупции.

- Его задержали с поличным при получении от жительницы Самары 500 тысяч рублей. По имеющимся сведениям, сумма являлась платой за прекращение исполнительных производств и снятие ограничений на регистрационные действия с имуществом в отношении одной из коммерческих организаций города, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" правоохранители.

Деньги изъяты и отправлены на экспертизу

Сейчас материалы оперативно-разыскной деятельность ФСБ переданы в СУ СК Самарской области. Там проведут проверку и решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU