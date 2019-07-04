Установили бетонные блоки: в Самаре перекрыли парковку на площади Куйбышева

4 Июль 21:22 2019-07-04T21:22:11+03:00

Горожане возмущаются, что теперь им негде оставлять свои машины

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Жители Самары заметили, что на площади имени В.В. Куйбышева появились бетонные блоки, которые закрыли для автомобилистов парковочные места. По словам горожан, раньше там запрещали парковаться только в дни праздничных мероприятий, почему же сейчас установили блоки - непонятно.

- Зачем перекрыли парковку на площади Куйбышева? Почему нельзя было оставить метров по 30 с каждой стороны? Раньше было удобно приезжать с роликами и детскими колясками и оставлять там машины, теперь с детьми не погуляешь. Да и посетителям театра теперь трудно будет найти место для своих автомобилей. В округе парковок нет вовсе, - написал в Твиттере один из горожан.

В департаменте транспорта Самары сообщили, что не согласовывали установку этих ограждений. Также чиновники отметили, что к ним не поступало никаких обращений на введение ограничений. Свет на ситуацию пролили представители департамента городского хозяйства и экологии.

- Бетонные блоки были установлены для безопасности пешеходов и предотвращения аварийных ситуаций. На площади парковаться нельзя, - заявили в ведомстве.

Горожан такой ответ возмутил. Теперь они намерены добиться разъяснения от главы Самары Елены Лапушкиной, почему вдруг парковка автомобилей на площади попала под запрет.

ИСТОЧНИК KP.RU