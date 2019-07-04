Установили бетонные блоки: в Самаре перекрыли парковку на площади Куйбышева
Жители Самары заметили, что на площади имени В.В. Куйбышева появились бетонные блоки, которые закрыли для автомобилистов парковочные места. По словам горожан, раньше там запрещали парковаться только в дни праздничных мероприятий, почему же сейчас установили блоки - непонятно.
- Зачем перекрыли парковку на площади Куйбышева? Почему нельзя было оставить метров по 30 с каждой стороны? Раньше было удобно приезжать с роликами и детскими колясками и оставлять там машины, теперь с детьми не погуляешь. Да и посетителям театра теперь трудно будет найти место для своих автомобилей. В округе парковок нет вовсе, - написал в Твиттере один из горожан.
В департаменте транспорта Самары сообщили, что не согласовывали установку этих ограждений. Также чиновники отметили, что к ним не поступало никаких обращений на введение ограничений. Свет на ситуацию пролили представители департамента городского хозяйства и экологии.
- Бетонные блоки были установлены для безопасности пешеходов и предотвращения аварийных ситуаций. На площади парковаться нельзя, - заявили в ведомстве.
Горожан такой ответ возмутил. Теперь они намерены добиться разъяснения от главы Самары Елены Лапушкиной, почему вдруг парковка автомобилей на площади попала под запрет.
ИСТОЧНИК KP.RU