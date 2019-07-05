2019-07-05T14:21:44+03:00
Общество

В Самаре построят новую дорогу в районе 23 км Московского шоссе

Дорогу проложат в пределах жилой застройки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подрядчик должен будет построить дорогу до конца 2019 годаПодрядчик должен будет построить дорогу до конца 2019 годаФото: Архив "КП"
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Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который построит новую дорогу в Красноглинском районе. Речь идет о проезжей части в пределах жилой застройки на 23 километре Московского шоссе. Напомним, там находится район «Новая Самара». Информация о тендере размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчику предстоит обустроить не только проезжую часть, но еще и сделать тротуары с тактильной плиткой, парковочные площадки и съезды. Кроме того, вдоль дороги нужно будет установить барьерное ограждение, сделать освещение, установить светофор и нанести разметку. Также подрядчику необходимо будет провести озеленение - высадить газоны, кустарники и деревья, а еще установить урны и скамейки с навесами, - говорится в документах закупки.

На эти цели планируется направить более 181 млн рублей из местного и областного бюджетов. Победителя торгов выберут 22 июля. Выполнить все работы он будет должен с момента подписания контракта до 31 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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