В Самаре из-за ремонта теплосетей перекроют движение по Пугачевскому тракту

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-05T14:32:00+03:00

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В эти выходные в Самаре ограничат движение транспорта по Пугаческому тракту в районе дома № 66 на участке протяженностью 10 метров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Проезд будет закрыт с 22:00 6 июля до 6:00 7 июля из проведения работ по ремонту теплосетей, - рассказали в мэрии.

На время действия запрета на движение автобусы № 26 и 76 будут курсировать по временной схеме. Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свой маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU