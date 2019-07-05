В Самаре на перекрестке Революционной и Гагарина образовалась «черная дыра»

СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-05T15:44:00+03:00

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В Самаре дорожные черви подточили еще одну проезжую часть. Речь идет о пересечении улиц Революционной и Гагарина. В пятницу, 5 июля, горожане заметили там провал в асфальте. Об этом они сообщили в соцсетях.

- Скоро эта «черная дыра» засосет кого-нибудь, - переживают самарцы.

Департамент городского хозяйства и экологии Самары поручил МП «Благоустройство» установить на месте провала ограждение, а Самарским коммунальным сетям и Предприятию тепловых сетей — обследовать коммуникации на предмет возможных повреждений. Пока на призыв чиновников отреагировало только муниципальное предприятие. Рабочие уже поставили возле ямы предупреждающий знак.

Горожане шутят, что это открылся вход в Нарнию или что это новый вид ливневокФото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU