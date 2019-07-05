2019-07-05T16:44:20+03:00
Происшествия

В Тольятти на перекрестке столкнулись две "Весты", одна из них перевернулась

За рулем "перевертыша" находилась женщина
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Происшествия ТольяттиФото: Происшествия ТольяттиФото: vk.com
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Ранним утром в пятницу, 5 июля, в Тольятти произошло серьезное ДТП с участием отечественных автомобилей. Там на пересечении улиц Ворошилова и Дзержинского примерно в 4:50 столкнулись две "Лады Весты", после чего одна из них вылетела с дороги и перевернулась на крышу. Об этом сообщают очевидцы в группе "Происшествия Тольятти".

- На этом перекресте до 6 утра светофор не работает. Видимо, водители не разобрались у кого главная дорога. За рулем "перевертыша" была женщина, - поделились свидетели аварии.

Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, пока не известно. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Перевернувшуюся машину с места ДТП увез эвакуатор.

Одной из машин после столкновения разворотило переднюю часть Фото: vk.com

Одной из машин после столкновения разворотило переднюю частьФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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