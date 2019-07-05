Сотрудники МЧС предупреждают гостей Грушинского фестиваля об опасности костров и просят их быть осторожнее

СЕГОДНЯ 20:13 2019-07-05T20:14:27+03:00

Для обеспечения безопасности на фестивале создана специальная рабочая группа Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В ведомстве рассказали, как организована безопасность на масштабном мероприятии

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На Мастрюковских озерах в Прибрежном с 4 по 7 июля проходит 46-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Безопасность на мероприятии обеспечивают пожарно-спасательные подразделения.

- В целях обеспечения готовности сил и средств ведомства и подчиненных подразделений к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и социально-значимые происшествия Главное управление переведено в режим повышенной готовности, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

На площадке Грушинского фестиваля организовано круглосуточное дежурство сводной группы, состоящей из пожарно-спасательных, поисково-спасательных подразделений, патрульных групп ГИМС. На обеспечение безопасности всего задействовано 23 человека и 11 единиц пожарно-спасательной и патрульной техники.

В ведомстве создана рабочая группа по обеспечению безопасности участников и гостей праздника. Сотрудники надзорной деятельности регулярно беседуют с гостями мероприятия и разъясняют им о запрете разведения костров в период особого противопожарного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU