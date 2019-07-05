В центре Самары дерево упало на припаркованный автомобиль

СЕГОДНЯ 22:02 2019-07-05T22:02:38+03:00

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Сегодня вечером, в пятницу 5 июля, в самом центре областной столицы произошло ЧП. Рядом с Самарской площадью на улице Самарской дерево упало на автомобиль ВАЗ-2112.

- "Двенашка" была припаркована прямо под этим деревом. Оно начало трещать, а потом рухнуло на автомобиль и перекрыла часть дороги, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" очевидец случившегося Геннадий Ветров.

По предварительным сведениям, в результате падения дерева на машину никто не пострадал. На указанном участке дороге образовалась небольшая пробка. Местные жители связывают инцидент с погодой. Ближе к шести вечера - тогда-то все и случилось - в городе дул сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU