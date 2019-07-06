Ночлежка в Запанском стала круглосуточной, а потом и вовсе переедет

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-06T16:14:33+03:00

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В самарском поселке Запанской есть центр социальной адаптации. Там помощь получают люди без определенного места жительства. Им предоставляют ночлег, еду, средства личной гигиены, одежду. При необходимости могут оказывать первую доврачебную помощь, юридическую консультацию. Однако соседство с этим центром совсем не радовало местных жителей. Они сообщили, что постояльцы центра лишь ночуют там, а днем болтаются по посёлку, попрошайничают, пьют и т.п. Причем центр находится прямо напротив школы. О своих переживаниях они сообщили депутату Александру Хинштейну. Теперь центр переведут в круглосуточный режим. Из ночлежки он превратится в круглосуточный стационар.

- В ходе выезда договорились с коллегами из Минсоцдемографии Самарской области, что до 1 сентября ночное отделение будет закрыто. Останется только круглосуточный стационар. Параллельно - ищем возможность перевода центра в другое место. Это решение жители встретили шквалом аплодисментов, - заявил Александр Хинштейн в своем мини-блоге.

ИСТОЧНИК KP.RU