2019-07-06T13:36:31+03:00
Общество

Экскурсия и тест-драйвы: АВТОВАЗ проводит День открытых дверей

Программа рассчитана на весь день
Евгения ВАСИНА
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Фото: Рита Белова (lada/vk.com)Фото: Рита Белова (lada/vk.com)Фото: соцсети
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В субботу, 6 июля АВТОВАЗ проведет традиционный День открытых дверей на автозаводе в Тольятти. Все желающие смогут познакомиться с производством автомобилей LADA. Программа праздника рассчитана на весь день.

С 9.00 до 17.00 развлечения ждут гостей на центральной площадке - перед зданием заводоуправления АВТОВАЗа. В программе - автородео ''Тольятти трюк'', автограф-сессия с пилотами команды LADA Sport, работа анимационных зон для детей и взрослых, концентра программа. Специальный гость мероприятия - группа ''На-На''.

Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU

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