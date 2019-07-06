Экскурсия и тест-драйвы: АВТОВАЗ проводит День открытых дверей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-06T13:36:31+03:00

Программа рассчитана на весь день

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В субботу, 6 июля АВТОВАЗ проведет традиционный День открытых дверей на автозаводе в Тольятти. Все желающие смогут познакомиться с производством автомобилей LADA. Программа праздника рассчитана на весь день.

С 9.00 до 17.00 развлечения ждут гостей на центральной площадке - перед зданием заводоуправления АВТОВАЗа. В программе - автородео ''Тольятти трюк'', автограф-сессия с пилотами команды LADA Sport, работа анимационных зон для детей и взрослых, концентра программа. Специальный гость мероприятия - группа ''На-На''.

Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU