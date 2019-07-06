2019-07-06T18:17:44+03:00
Общество

"Я у вас тут вместо губернатора?" Алексей Кортнев наградил победителей футбольного матча на Грушинском

Сборная ветеранов "Крыльев" смогла одолеть бардов только по пенальти
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ветераны Крыльев обыграли бардовВетераны Крыльев обыграли бардов
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В Самарской области в эти дни проходит Грушинский фестиваль-2019. Через несколько часов начнется кульминационный концерт фестиваля на горе. А пока на поляне состоялся традиционный футбольный матч. В нем играли сборная ветеранов "Крыльев Советов" и сборная бардов. На поле вышли Борис Юдин, Ромарио и другие исполнители.

За игрой наблюдал и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который впервые приехал на фестиваль. Игра получилась очень напряженной: барды не сдавались ни на секунду и почти всю игру вели в счете. Но на последних минутах хозяева сравняли счет и судьбу встречи решали по пенальти.

- У меня был выбор за кого играть, я же представитель оргкомитета фестиваля. Но я выбрал родной клуб, патриотизм победил, -улыбается заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Наградил всех победителей Алексей Кортнев. Он вручил всем памятные медали и пошутил, что здесь он видимо замещает губернатора.

- Я считаю, очень важно, что этот матч проходит каждый год. Это популяризация футбола, здорово, что мы выиграли, но наши соперники были очень сильные, - прокомментировал ветеран "Крыльев" Валерьян Панфилов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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