6 свиней и 20 птиц погибли в результате крупного пожара в поселке Петра Дубрава под Самарой

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-07T13:31:34+03:00

Очевидцы снимали происходящее на камеру Фото: скрин с видео

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Серьезный пожар произошел сегодня ночью, 7 июля, в поселке Петра Дубрава. Примерно в 3-40 на улице Лесной, 18 загорелись частная баня и надворные постройки.

- Пожару была присвоена сложность "1-Бис". Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

В результате случившегося погибли шесть свиней и двадцать птиц. В 4-56 пламя локализовали. В 5-33 ликвидировали.

На месте происшествия работали 17 пожарных и 5 единиц специальной техники. Причину пожара и ущерб от него сейчас устанавливаются специалисты. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU