В Самаре дети хотели угнать "Приору" и врезались в "Форд Фокус"

СЕГОДНЯ 17:09 2019-07-07T17:10:37+03:00

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Накануне, в субботу 6 июля, на проспекте Юных Пионеров в областной столице произошло ДТП. Примерно в пять часов вечера "Приора" врезалась в "Форд Фокус".

- Малолетки пытались угнать автомобиль "Приора". Результат их действий плачевный, разбиты два автомобиля: "Приора" и "Форд Фокус", стоявший сзади, - пишет в паблике "ДТП 163 Самара" местный житель Александр Зорин.

Александр просит откликнуться всех свидетелей аварии. В частности, он надеется, что отзовутся люди, которые, может быть, записали произошедшее на видеорегистратор. Отметим, что в происшествии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU