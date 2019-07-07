В Самарской области тепловоз протаранил "Гранту", погиб водитель легковушки

7 Июль 18:16 2019-07-07T18:16:27+03:00

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Жуткое ДТП произошло сегодня, в воскресенье 7 июля, в Кошкинском районе региона. Там, примерно в 12-10 "Лада Гранта", за рулем которой находился 57-летний мужчина, столкнулась с тепловозом.

- "Гранта" двигалась по автодороге Кошки-Б.Романовка-Ермаково-Андреевка со стороны Б. Романовка в сторону села Кошки. По предварительным данным следует, что в пути следования автолюбитель нарушил правила проезда железнодорожного переезда без шлагбаума, выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с тепловозом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм на месте происшествия. Работу по адресу трагедии осуществляли сотрудники УГИБДД. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU