2019-07-07T18:16:27+03:00
Происшествия

В Самарской области тепловоз протаранил "Гранту", погиб водитель легковушки

По предварительной версии, водитель "Лады" нарушил правила проезда железнодорожного переезда
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
"Гранта" получила страшные повреждения"Гранта" получила страшные поврежденияФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Жуткое ДТП произошло сегодня, в воскресенье 7 июля, в Кошкинском районе региона. Там, примерно в 12-10 "Лада Гранта", за рулем которой находился 57-летний мужчина, столкнулась с тепловозом.

- "Гранта" двигалась по автодороге Кошки-Б.Романовка-Ермаково-Андреевка со стороны Б. Романовка в сторону села Кошки. По предварительным данным следует, что в пути следования автолюбитель нарушил правила проезда железнодорожного переезда без шлагбаума, выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с тепловозом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм на месте происшествия. Работу по адресу трагедии осуществляли сотрудники УГИБДД. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре ВАЗ-2109 влетел в полицейскую "Ниву", водитель "девятки" пытался сбежать с места происшествия
"Крылья Советов" обыграли "Краснодар" в Австрии, победный гол на счету воспитанника самарского футбола
"Царь реки пришел": в Самарской области рыболов поймал гигантского сома с человеческий рост
"Не задохнитесь!": очевидцы сообщают о лесном пожаре по дороге из Пестравки в Самару
В Самаре дети хотели угнать "Приору" и врезались в "Форд Фокус"
Грушинский фестиваль посетили более 23 тысяч человек из 36 регионов
Пьяная автоледи на иномарке устроила ДТП на Московском шоссе в Самаре
Житель Сызрани получил срок за патроны, которые нашел у военной базы 12 лет назад
6 свиней и 20 птиц погибли в результате крупного пожара в поселке Петра Дубрава под Самарой
В Самарской области полицейские поймали пьяного водителя, который катался на скутере без прав
В пивной в Сызрани произошло задымление, местные жители взволнованно наблюдали за происходящим
"Крылья Советов" обыграли "Целье" из Словении, отличились новички
Под Сызранью столкнулись две фуры, есть пострадавшие
Пожар рядом с Грушинским фестивалем устроили неизвестные люди
В Сызрани неизвестные принесли к мусорной площадке поминальные венки
«Подбегают и лают»: в Сызрани бездомные собаки чуть не напали на женщину
«В лесу пожара нет! Горела сухая трава и валежник»: в МЧС рассказали, что дымит в районе Груши
Стипендию губернатора получат только те студенты, что занимаются научно-исследовательской деятельностью
В центре Самары горит заброшенный дом
Зарабатывают на чужом горе: в Сызрани мошенники пытаются нажиться на погорельцах
"Я у вас тут вместо губернатора?" Алексей Кортнев наградил победителей футбольного матча на Грушинском
В Самаре восстановили движение троллейбуса 16-го маршрута