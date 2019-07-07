2019-07-07T22:21:51+03:00
Происшествия

В Самаре ВАЗ-2109 влетел в полицейскую "Ниву", водитель "девятки" пытался сбежать с места происшествия

В результате аварии пострадал один из стражей порядка [видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту аварии проводится проверкаПо факту аварии проводится проверкаФото: скрин с видео
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Сегодня утром, в воскресенье 7 июля, в Красноглинском районе областной столицы произошло ДТП. В поселке Мехзавод столкнулись "Нива" патрульно-постовой службы полиции и ВАЗ-2109, за рулем которого находился 22-летний уроженец Средней Азии.

- Водитель "девятки" проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем дежурной части. После совершения ДТП, виновник попытался сбежать с места происшествия, но был задержан, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. В результате аварии телесные повреждения получил один из стражей порядка, находившийся в служебном автомобиле. Сейчас о произошедшем проинформирован начальник областного Главка Александр Винников. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Отметим, что в социальных сетях появилось видео с последствиями случившегося.

ДТП с патрульной "Нивой" в Самаре .

ИСТОЧНИК KP.RU

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