В Самаре ВАЗ-2109 влетел в полицейскую "Ниву", водитель "девятки" пытался сбежать с места происшествия
Сегодня утром, в воскресенье 7 июля, в Красноглинском районе областной столицы произошло ДТП. В поселке Мехзавод столкнулись "Нива" патрульно-постовой службы полиции и ВАЗ-2109, за рулем которого находился 22-летний уроженец Средней Азии.
- Водитель "девятки" проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем дежурной части. После совершения ДТП, виновник попытался сбежать с места происшествия, но был задержан, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
К сожалению, не обошлось без пострадавших. В результате аварии телесные повреждения получил один из стражей порядка, находившийся в служебном автомобиле. Сейчас о произошедшем проинформирован начальник областного Главка Александр Винников. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Отметим, что в социальных сетях появилось видео с последствиями случившегося.
ДТП с патрульной "Нивой" в Самаре .
ИСТОЧНИК KP.RU