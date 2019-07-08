В Самарской области пройдет крестный ход в честь Казанской иконы Божьей Матери

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-08T08:53:36+03:00

Верующие пройдут от храма на Сухой Самарке до монастыря в поселке Кировский

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На следующей неделе в Самаре стартует большой крестный ход, который пройдет в честь Казанской иконы Божьей Матери. Он охватит несколько сел и продлится до 22 июля.

- Отправление запланировано на пятницу, 19 июля, в 10:00 от храма в честь великомученика и целителя Пантелеимона, который находится в поселке Сухая Самарка, - сообщили в Самарской епархии.

Планируется, что участники крестного хода посетят село Воскресенка и село Каменный Брод. Последней точкой их маршрута станет поселок Кировский, где расположен Чагринский монастырь. Обратно верующие отправятся на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU