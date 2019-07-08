В Самаре определились с местом под размещение нового бассейна в Куйбышевском районе
Заказчиком работ выступит областное министерство спорта
Фото: Александр ХинштейнФото: Twitter.com
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Стало известно, где именно в Куйбышевском районе Самары разместится новый бассейн. Площадку под него уже определили. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
- Спортивный объект планируется построить в границах улиц Стадионной, Калининградской, Фасадной и Зеленой. Заказчик - министерство спорта Самарской области, - рассказал народный избранник.
Напомним, что средства на строительство бассейна намерена выделить компания "Роснефть". Когда именно начнутся работы и сколько они займут по времени, пока не уточняется. Также еще не известно, какую площадь займет новый спортобъект.
ИСТОЧНИК KP.RU