2019-07-08T13:34:40+03:00
Общество

Крышу оккупировали подростки: самарцы требуют закрыть доступ в недострой на пересечении Врубеля и Гая

Горожане засняли на видео опасные прогулки молодых людей по крыше недостроенного и давно заброшенного здания
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подростки уже не в первый раз устраивают променады по крыше заброшенного недострояПодростки уже не в первый раз устраивают променады по крыше заброшенного недострояФото: Скриншот с видео
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Жители Самары вновь стали свидетелями опасных проделок подростков. В минувшие выходные они заметили, как молодые люди гуляют по крыше недостроя на пересечении улиц Врубеля и Гая. Горожане засняли этот момент на видео. На кадрах видно, что некоторые подростки просто прохаживаются по крыше, а один из них лег на край и свесил вниз ноги, рискуя своей жизнью.

- Администрация Самары, правительство Самарской области, товарищи, примите разумное решение о закрытии доступа на недострой на пересечении улиц Врубеля и Гая. Там опять собираются подростки, - написал местный житель в Твиттере.

В министерстве строительства Самарской области сообщили, что в ближайшее время этот вопрос будет вынесен на обсуждение. Пока же чиновники предлагают самарцам вызывать на этот адрес полицию. Между тем горожане утверждают, они уже не раз вызывали стражей порядка, но те приезжают слишком поздно. Они попросили властей не просто закрыть доступ в недострой, но рассмотреть возможность о его сносе.

Самарцы засняли на видео гуляющих по крыше недостроя подростков . @samara_in @63media_ru @SamMobilePriem @D_Azaroff Товарищи, примите разумное решение о закрытии доступа на недострой на пересечении улиц врубеля и гая. https://t.co/9CJiI0LUmH

ИСТОЧНИК KP.RU

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