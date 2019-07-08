2019-07-08T16:21:10+03:00
Происшествия

В Самаре в ТЦ «Самолет» сработала пожарная сигнализация

На место по повышенному рангу выезжали несколько пожарно-спасательных подразделений
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожарная сигнализация ложно сработала на втором этаже торгового центраПожарная сигнализация ложно сработала на втором этаже торгового центраФото: Яндекс.Карты
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Днем в понедельник, 8 июля, в Самаре к ТЦ «Самолет», который находится на Московском шоссе, съехались пожарные машины. Дело в том, что в здании сработала пожарная сигнализация.

- Тревожный сигнал поступил в 15:19. На место по повышенному рангу были направлены пожарно-спасательные подразделения. По приезду они установили, что сигнализация сработала на 2 этаже. Это было ложное срабатывание, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, эвакуация в здании не проводилась. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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