2019-07-08T16:40:37+03:00
Общество

Выполнили план на 30%: в Самарской области привели в порядок 44 дороги

Всего же в этом году в регионе должны обновить 91 дорогу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Безопасные и качественные дорогиФото: Безопасные и качественные дорогиФото: vk.com
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В Самарской области продолжается ремонт 91 дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Сейчас дорожники завершили работы на 44 участках, что составляет около 30%.

- Рабочие отремонтировали 40 дорог в Самаре и 4 дороги регионального значения. В областной столице готовы к приемке участки по улицам Речной, Дзержинского, Тухачевского, Фрунзе, Краснодонской, Гастелло, Калинина, Воронежской, Нагорной, Отважной и другим, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Что касается региональных дорог, то к настоящему времени завершены работы на участках трасс «Урал» - Новосемейкино в Красноярском районе, Борма — Кошки — Погрузная в Кошкинском районе, «Урал» - Челно-Вершины — Суходол» в Сергиевском районе и Похвистнево — Клявлино в Камышлинском районе. Также уже вышли на финишную прямую работы на Заводском шоссе в Самаре, на трассе Челно-Вершины — Каменный Брод, «Урал» - Челно-Вершины — Шентала и Большая Черниговка — Краснооктябрьский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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