«Выше нормы в 7 раз»: в Тольятти задержали пьяного водителя без прав

СЕГОДНЯ 20:04 2019-07-08T21:25:32+03:00

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Очередной пьяный водитель попался в Тольятти. Задержали его благодаря сообщению активистов Ночной Патруль Тольятти.

Подозрительную машину заметили в Центральном районе.

- Ночью экипажу дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД У МВД России по Тольятти при несении службы на территории Центрального района от активистов «Ночного патруля» поступила информация о том, что по улице Карла Маркса едет автомобиль «Мазда», водитель которого, предположительно, находится в нетрезвом состоянии. Экипажем ДПС был остановлен указанный автомобиль, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

За рулем иномарки оказался 24-летний мужчина, без водительских прав. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте по прибору. Результат удивил

- Освидетельствования показал 1,102 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что превышает допустимую норму в 7 раз (допустимо 0,16 мг/л), - сообщили в полиции. За пьяную езду и отсутствие прав на управление автомобилем мужчину арестовали на 10 суток.

Тольятти. Ночной патруль от 08 07 2019 (Мазда).

ИСТОЧНИК KP.RU