2019-07-08T21:25:32+03:00
Общество

«Выше нормы в 7 раз»: в Тольятти задержали пьяного водителя без прав

О нарушителе сообщили активисты «Ночного Патруля»
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Водителю было назначено наказание в виде 10 суток административного арестаВодителю было назначено наказание в виде 10 суток административного арестаФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Очередной пьяный водитель попался в Тольятти. Задержали его благодаря сообщению активистов Ночной Патруль Тольятти.

Подозрительную машину заметили в Центральном районе.

- Ночью экипажу дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД У МВД России по Тольятти при несении службы на территории Центрального района от активистов «Ночного патруля» поступила информация о том, что по улице Карла Маркса едет автомобиль «Мазда», водитель которого, предположительно, находится в нетрезвом состоянии. Экипажем ДПС был остановлен указанный автомобиль, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

За рулем иномарки оказался 24-летний мужчина, без водительских прав. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте по прибору. Результат удивил

- Освидетельствования показал 1,102 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что превышает допустимую норму в 7 раз (допустимо 0,16 мг/л), - сообщили в полиции. За пьяную езду и отсутствие прав на управление автомобилем мужчину арестовали на 10 суток.

Тольятти. Ночной патруль от 08 07 2019 (Мазда).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ширяево станет центром событийного туризма, а на горе Отважная построят горнолыжный комплекс
Ромашки, сердечки, памятки по ПДД: сотрудники Госавтоинспекции поздравили самарцев с Днем семьи, любви и верности!
Самарские легкоатлеты стали победителями Всероссийских соревнований «Мемориал Знаменских»
Злачных мест в Тольятти становиться меньше: киоски в районе остановки "Речной вокзал" демонтируют
Прирученные животные и семейный квест: в Самарском зоопарке отметили День семьи, любви и верности
«Ростелеком» предлагает студентам принять участие в онлайн-соревнованиях по информационной безопасности
Выполнили план на 30%: в Самарской области привели в порядок 44 дороги
Впервые на новой сцене: «СамАрт» приглашает на премьеру спектакля «Горе от ума»
В Самаре в ТЦ «Самолет» сработала пожарная сигнализация
В парке Гагарина в Самаре прошла очередная профилактическая акция «Знать о ВИЧ – значит жить»
Теперь будут ходить днем: в Самаре изменили график движения автобусов № 36
В Самаре молодой музыкант покончил с собой и попросил друзей убрать свое тело
Решили вспомнить лучшие моменты: в Самаре на улице Куйбышева пройдет карнавал в честь ЧМ-2018
Ищите пути объезда: в Самаре закроют проезд по улице Мориса Тореза
Пополнили парк техники: самарских связистов снабдили двумя автономными мобильными командными пунктами
В Самаре возобновляется движение троллейбусов № 6
В Самаре частично открыли парковку на площади Куйбышева
В Самаре безработный ульяновец по утрам отбирал у женщин золотые украшения
Крышу оккупировали подростки: самарцы требуют закрыть доступ в недострой на пересечении Врубеля и Гая
ХК «Лада» начнет сезон ВХЛ серией из 7 домашних матчей
“Прячьте резину от хорьков!”: самарские ветврачи нашли в кишечнике хорька деталь от гладильной доски