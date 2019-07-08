Ромашки, сердечки, памятки по ПДД: сотрудники Госавтоинспекции поздравили самарцев с Днем семьи, любви и верности!

СЕГОДНЯ 21:40 2019-07-08T21:40:38+03:00

А заодно напомнили участникам дорожного движения о безопасности

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В понедельник, 8 июля сотрудники областной Госавтоинспекции вместе со своими детьми отправились в самарские парки, чтобы поздравить горожан с Днем любви, семьи и верности.

Они общались с семейными парами, дарили им воздушные шары в форме сердца, ромашки и просили быть внимательными на дороге. Детям вручались светоотражающие сердечки с напутствием от ГИБДД.

Для самарцев такие поздравления стали сюрпризом. Участники мероприятия пообещали всегда соблюдать Правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU