Ромашки, сердечки, памятки по ПДД: сотрудники Госавтоинспекции поздравили самарцев с Днем семьи, любви и верности!
А заодно напомнили участникам дорожного движения о безопасности
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области
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В понедельник, 8 июля сотрудники областной Госавтоинспекции вместе со своими детьми отправились в самарские парки, чтобы поздравить горожан с Днем любви, семьи и верности.
Они общались с семейными парами, дарили им воздушные шары в форме сердца, ромашки и просили быть внимательными на дороге. Детям вручались светоотражающие сердечки с напутствием от ГИБДД.
Для самарцев такие поздравления стали сюрпризом. Участники мероприятия пообещали всегда соблюдать Правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU