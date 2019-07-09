2019-07-09T07:32:48+03:00
Общество

И грянет гром: синоптики обещают грозу и порывистый ветер в Самарской области 9 июля

При этом погода в Самаре и области будет жаркой, температура поднимется до 30 градусов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре обещают грозыВ Самаре обещают грозыФото: Ольга СКОСЫРЕВА
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Синоптики предсказывают грозы по Самарской области во второй день рабочей недели. Дождь будет кратковременным, но молнии и гром постараются напугать жителей региона. При этом погода в регионе будет жаркой: столбики термометров не опустятся ниже 26-28 градусов.

- Будет переменная облачность, ветер подует с юго-востока и по Самарской области его порывы могут достигать 15-20 м/с, - говорят синоптики Приволжской УГМС.

МЧС уже разослали предупреждающие сообщения о необходимости быть осторожными при неблагоприятных метеоусловиях. Грозы загостятся в регионе до конца рабочей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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