Билеты на матч "Крылья Советов" - ЦСКА 14 июля на "Самара Арене": цены, где купить

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-09T09:04:58+03:00

Публикуем список мест, где можно приобрести билеты на матч 14 июля "Крылья Советов" - ЦСКА, а также цены и скидки на них

Изменить размер текста: A A

Стартовала продажа билетов на матч 1 тура РПЛ "Крылья Советов" - ЦСКА, который пройдет в воскресенье, 14 июля, в 17:30 на стадионе "Самара Арена". Самый дешевый билет на игру можно будет приобрести за 400 рублей, а самый дорогой - за 1,5 тысячи рублей.

- Купить билеты на матч можно на нашем сайте в разделе "электронные билеты", а с 9 июля в кассах по адресам: СК "Металлург", ТЦ, "Сила Спорта", ТРК "Аврора Молл", ТЦ "Айсберг", ТРК "Амбар", ТРК "Вива Лэнд", ТД "Захар", ТРК "Космопорт", ТРЦ "Мега Сити", ТЦ "Парк Хаус", ТЦ "Русь на Волге", ТЦ "Самолет" и ДК Тольятти, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Билеты не будут продаваться в сектора D113 (½), D115 (½). Скидка в 50% на детский билет будет действовать только в сектора С119, С118, А102, А103. Дети до 6 лет смогут попасть на стадион бесплатно, но сидеть они будут на коленях у родителей. Также билет за половину стоимости смогут приобрести инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению. Для них специально оборудованы места на трибунах C, D, B на 2 ярусе (билет включает разовую парковку). Кроме того, скидка 50% предоставляется инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117, а также на специально оборудованные места трибун B, С, D на 2 ярусе (билет включает проход одного сопровождающего и разовую парковку). Билеты для инвалидов будут продаваться в ТЦ "Сила Спорта" с 11:00 до 20:00.

В сектор активной поддержки ЦСКА билеты будут продаваться каскадно от центра. В сектора 1/2 В526, 1/2 В532 билеты продаваться не будут. Добавим, что при покупке билетов в зону гостеприимства - это 4 ярус трибуны А и С, 3 ярус трибуны В и D, а также в зону повышенной комфортности - А105-А107 - в ТЦ "Сила Спорта" и СК "Металлург" будет предоставляться разовый автопропуск.

ИСТОЧНИК KP.RU