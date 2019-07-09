На проспекте Ленина в Самаре встали трамваи
Сегодня утром, во вторник 9 июля, на проспекте Ленина в областной столице встали трамваи. Пробка на путях, по словам очевидцев, начинается от поворота с Ново-Садовой и продолжается до улицы Полевой.
- Причину случившегося не знаю. Вроде, что-то случилось на повороте на Полевую с составом, который поворачивал с проспекта Ленина. Начали останавливаться примерно в 10 часов утра, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель Валерий К.
Люди, ехавшие на трамваях по данному маршруту, с недовольным видом вынуждены были выходить из общественного транспорта и идти пешком. Как стало известно "Комсомолке", сейчас специалисты исправляют ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU