2019-07-09T10:34:15+03:00
Происшествия

В Самарской области Daewoo Nexia опрокинулась в кювет: пострадали женщина и двое детей

Автомобилистка ехала в условиях дождя и не удержалась на дороге
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Женщина и двое мальчиков получили травмы головыЖенщина и двое мальчиков получили травмы головыФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 8 июля, на 61 км 380 м дороги в Красноярском районе произошло серьезное ДТП. Там женщина за рулем иномарки не удержалась на дороге и вылетела в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 42-летняя женщина, двигаясь на автомобиле Daewoo Nexia, со стороны Ульяновска в направлении Самары, не обеспечила постоянный контроль за движением в условиях дождя и сначала съехала на обочину, а потом опрокинулась в кювет, - рассказали полицейские.

В момент ДТП в машине, помимо женщины, находились двое мальчиков 2014 года. Они сидели в детских удерживающих креслах. В результате случившегося и автомобилистка, и дети получили травмы головы. Им понадобилась помощь медиков. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления сим-картами в устройствах и датчиках М2М
Жителя Тольятти будут судить за попытку дать полицейскому взятку за нелегальный алкоголь в гараже
«Незабудка» против «Изгиба гитары желтой»: что слушали гости Грушинского фестиваля в такси
В Самарской области назначили ответственного за контроль качества госуслуг
«Крылья Советов» не стали выкупать Гасилина у «Томи»
В Тольятти арестовали яхту мошенника из Москвы, который похитил 714 млн рублей
Главный тренер гандбольной «Лады» Алексей Алексеев рассказал, кем намерен заменить Дарью Дмитриеву
В Тольятти водитель на «Калине» сбил во дворе 16-летнюю девушку и уехал
Житель Новокуйбышевска выловил сома-гиганта весом в 93 килограмма
В Самарской области сотрудники ФСБ задержали двух членов ОПГ с 208 г героина
Экс-министр транспорта Самарской области стал членом Общественной палаты региона
В Тольятти состоялось ежегодное собрание дилеров «АКОМ»
Защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель может переехать в итальянскую Серию А
На проспекте Ленина в Самаре встали трамваи
В Тольятти росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске мужчину
Билеты на матч "Крылья Советов" - ЦСКА 14 июля на "Самара Арене": цены, где купить
В Самаре в парке Гагарина упавшая ветка едва не покалечила двух женщин с младенцами
Подготовка к зиме: в Самаре до конца лета обновят 449 крыш и переложат 7,5 тысяч п.м. теплосетей
В Самарской области на берегу Волги нашли 5 незаконных построек
И грянет гром: синоптики обещают грозу и порывистый ветер в Самарской области 9 июля
Ширяево станет центром событийного туризма, а на горе Отважная построят горнолыжный комплекс
Ромашки, сердечки, памятки по ПДД: сотрудники Госавтоинспекции поздравили самарцев с Днем семьи, любви и верности!