В Самарской области Daewoo Nexia опрокинулась в кювет: пострадали женщина и двое детей

СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-09T10:34:15+03:00

Автомобилистка ехала в условиях дождя и не удержалась на дороге

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В понедельник, 8 июля, на 61 км 380 м дороги в Красноярском районе произошло серьезное ДТП. Там женщина за рулем иномарки не удержалась на дороге и вылетела в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 42-летняя женщина, двигаясь на автомобиле Daewoo Nexia, со стороны Ульяновска в направлении Самары, не обеспечила постоянный контроль за движением в условиях дождя и сначала съехала на обочину, а потом опрокинулась в кювет, - рассказали полицейские.

В момент ДТП в машине, помимо женщины, находились двое мальчиков 2014 года. Они сидели в детских удерживающих креслах. В результате случившегося и автомобилистка, и дети получили травмы головы. Им понадобилась помощь медиков. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU