В Тольятти арестовали яхту мошенника из Москвы, который похитил 714 млн рублей
В Тольятти судебные приставы нашли яхту москвича, которого признали виновным в двух эпизодах мошенничества. Мужчина вместе со двумя своими коллегами похитил более 714 миллионов рублей. Суд обязал их вернуть все эти деньги.
- Было возбуждено исполнительное производство о взыскании материального ущерба. В его рамках было установлено, что у москвича есть парусно-моторное судно, за счет которого можно взыскать средства. Однако, как оказалось, оно находилось не в столице, а в Тольятти, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Яхту объявили в розыск. В итоге через некоторое время приставы Центрального района Автограда нашли судно, составили акт описи, а затем арестовали его.
ИСТОЧНИК KP.RU