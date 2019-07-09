В Тольятти арестовали яхту мошенника из Москвы, который похитил 714 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-09T11:31:42+03:00

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В Тольятти судебные приставы нашли яхту москвича, которого признали виновным в двух эпизодах мошенничества. Мужчина вместе со двумя своими коллегами похитил более 714 миллионов рублей. Суд обязал их вернуть все эти деньги.

- Было возбуждено исполнительное производство о взыскании материального ущерба. В его рамках было установлено, что у москвича есть парусно-моторное судно, за счет которого можно взыскать средства. Однако, как оказалось, оно находилось не в столице, а в Тольятти, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Яхту объявили в розыск. В итоге через некоторое время приставы Центрального района Автограда нашли судно, составили акт описи, а затем арестовали его.

ИСТОЧНИК KP.RU