Жителя Тольятти будут судить за попытку дать полицейскому взятку за нелегальный алкоголь в гараже
В Тольятти в скором времени предстанет перед судом 51-летний местный житель, которого поймали на попытке подкупить полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
- В декабре 2018 года сотрудники полиции нашли в гаражном боксе на улице Офицерской немаркированный алкоголь. Вскоре после этого владелец гаража, желая избежать ответственности, предложил старшему оперуполномоченному взятку в 34 тысячи рублей, однако полицейский отказался, - рассказали следователи.
Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд Автозаводского района Тольятти.
ИСТОЧНИК KP.RU