2019-07-09T12:36:14+03:00
Происшествия

Жителя Тольятти будут судить за попытку дать полицейскому взятку за нелегальный алкоголь в гараже

Мужчина хотел подкупить стража порядка 34 тысячами рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Дело взяткодателя рассмотрит Автозаводской районный судДело взяткодателя рассмотрит Автозаводской районный судФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Тольятти в скором времени предстанет перед судом 51-летний местный житель, которого поймали на попытке подкупить полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- В декабре 2018 года сотрудники полиции нашли в гаражном боксе на улице Офицерской немаркированный алкоголь. Вскоре после этого владелец гаража, желая избежать ответственности, предложил старшему оперуполномоченному взятку в 34 тысячи рублей, однако полицейский отказался, - рассказали следователи.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд Автозаводского района Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Незабудка» против «Изгиба гитары желтой»: что слушали гости Грушинского фестиваля в такси
В Самарской области назначили ответственного за контроль качества госуслуг
«Крылья Советов» не стали выкупать Гасилина у «Томи»
В Тольятти арестовали яхту мошенника из Москвы, который похитил 714 млн рублей
Главный тренер гандбольной «Лады» Алексей Алексеев рассказал, кем намерен заменить Дарью Дмитриеву
В Тольятти водитель на «Калине» сбил во дворе 16-летнюю девушку и уехал
Житель Новокуйбышевска выловил сома-гиганта весом в 93 килограмма
В Самарской области Daewoo Nexia опрокинулась в кювет: пострадали женщина и двое детей
В Самарской области сотрудники ФСБ задержали двух членов ОПГ с 208 г героина
Экс-министр транспорта Самарской области стал членом Общественной палаты региона
В Тольятти состоялось ежегодное собрание дилеров «АКОМ»
Защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель может переехать в итальянскую Серию А
На проспекте Ленина в Самаре встали трамваи
В Тольятти росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске мужчину
Билеты на матч "Крылья Советов" - ЦСКА 14 июля на "Самара Арене": цены, где купить
В Самаре в парке Гагарина упавшая ветка едва не покалечила двух женщин с младенцами
Подготовка к зиме: в Самаре до конца лета обновят 449 крыш и переложат 7,5 тысяч п.м. теплосетей
В Самарской области на берегу Волги нашли 5 незаконных построек
И грянет гром: синоптики обещают грозу и порывистый ветер в Самарской области 9 июля
Ширяево станет центром событийного туризма, а на горе Отважная построят горнолыжный комплекс
Ромашки, сердечки, памятки по ПДД: сотрудники Госавтоинспекции поздравили самарцев с Днем семьи, любви и верности!