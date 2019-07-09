Жителя Тольятти будут судить за попытку дать полицейскому взятку за нелегальный алкоголь в гараже

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-09T12:36:14+03:00

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В Тольятти в скором времени предстанет перед судом 51-летний местный житель, которого поймали на попытке подкупить полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- В декабре 2018 года сотрудники полиции нашли в гаражном боксе на улице Офицерской немаркированный алкоголь. Вскоре после этого владелец гаража, желая избежать ответственности, предложил старшему оперуполномоченному взятку в 34 тысячи рублей, однако полицейский отказался, - рассказали следователи.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд Автозаводского района Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU