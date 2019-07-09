В областной столице ищут подрядчика для строительства «правого» поворота для трамваев к «Самара Арене»

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-09T14:18:34+03:00

Поворот сделают для тех трамваев, которые едут со стороны 15 микрорайона Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

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Трамвайно-троллейбусное управление Самары объявило торги по поиску подрядчика для обустройства нового поворота с улицы Ташкентской на Московское шоссе к стадиону «Самара Арена» для тех трамваев, которые едут со стороны 15 микрорайона. На эти цели из городского бюджета намерены выделить 71,77 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

- Подрядчику предстоит разобрать, а затем восстановить асфальтобетонное покрытие на пересечении улицы Ташкентской и Московского шоссе, провести переустройство сетей электроснабжения, устроить основание под трамвайное полотно, сделать стрелочный перевод, обустроить контактную сеть, установить светофор и освещение, - говорится в техзадании.

Победителя аукциона определят 31 июля. Выполнить все необходимые работы он должен будет в течение 6 месяцев с момента подписания контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU