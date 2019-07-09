Теплоэнергетики рассказали, когда закончат перекладку труб на улице Ташкентской в Самаре

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-09T15:20:11+03:00

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В Самаре продолжается ремонт одной из крупнейших теплосетей города, которая находится на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры. По словам теплоэнергетиков, работы идут по графику и сейчас выполнены уже на 20%.

- К настоящему времени на 94% завершены земляные работы и проведен демонтаж старых конструкций. Обустройство основания канала выполнено на 72%, проложено 490 метров трубопроводов. Всего будет модернизировано почти 2,5 км труб с увеличение диаметра с 600 до 800 мм, - рассказали в самарском филиале компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Теплоэнергетики планируют завершить все работы на улице Ташкентской до 10 сентября. Также в этом году должны обновить еще 14 участков теплосетей, которые находятся на проспекте Кирова, на улице Алма-Атинской, Физкультурной и других. Всего на обновление труб в Самаре в этом году направят более 840 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU