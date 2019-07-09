2019-07-09T15:20:11+03:00
Общество

Теплоэнергетики рассказали, когда закончат перекладку труб на улице Ташкентской в Самаре

Сейчас работы по обновлению сетей выполнены на 20%
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
Изменить размер текста:

В Самаре продолжается ремонт одной из крупнейших теплосетей города, которая находится на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры. По словам теплоэнергетиков, работы идут по графику и сейчас выполнены уже на 20%.

- К настоящему времени на 94% завершены земляные работы и проведен демонтаж старых конструкций. Обустройство основания канала выполнено на 72%, проложено 490 метров трубопроводов. Всего будет модернизировано почти 2,5 км труб с увеличение диаметра с 600 до 800 мм, - рассказали в самарском филиале компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Теплоэнергетики планируют завершить все работы на улице Ташкентской до 10 сентября. Также в этом году должны обновить еще 14 участков теплосетей, которые находятся на проспекте Кирова, на улице Алма-Атинской, Физкультурной и других. Всего на обновление труб в Самаре в этом году направят более 840 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области Kia Cerato вылетела в кювет и опрокинулась: погиб 81-летний пенсионер
Метеоспутник "Метеор-М", который доставила на орбиту самарская ракета, будет следить за погодой и изменениями климата
В Самаре для сотрудников НКО пройдет акция «Моя семья»
Избили и воткнули нож в шею: в Чапаевске двое мужчин получили 37 лет «строгача» за убийство приятеля
«Крылья Советов» подписали контракт с полузащитником сборной Молдавии Раду Гынсарем
В Самаре территорию возле лесопарка «Дубки» могут отдать под строительство частных домов
Прокуратура нашла нарушения в работе главы минстроя Самарской области
В Самаре появится мемориальная доска тренеру по велоспорту Владимиру Петрову
В областной столице ищут подрядчика для строительства «правого» поворота для трамваев к «Самара Арене»
«Смертность среди ВИЧ-инфицированных снизилась»: Самарский областной СПИД-центр подвел итоги первого полугодия 2019 года
РПЛ: «У «Оренбурга» нет первой категории. Пока он будет выступать в Самаре, на стадионе «Крыльев Советов»
Самарский депутат попал в топ-100 самых богатых госслужащих России
В Тольятти девушка проехала перекресток на «красный» и устроила ДТП с 5 пострадавшими
«Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления сим-картами в устройствах и датчиках М2М
Жителя Тольятти будут судить за попытку дать полицейскому взятку за нелегальный алкоголь в гараже
«Незабудка» против «Изгиба гитары желтой»: что слушали гости Грушинского фестиваля в такси