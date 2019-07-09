В Самарской области Kia Cerato вылетела в кювет и опрокинулась: погиб 81-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 16:52 2019-07-09T16:52:33+03:00

Смертельная авария произошла утром на трассе в Шигонском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Во вторник, 9 июля, около 10:00 на 19 км 400 м трассы Шигоны - Новодевичье в Шигонском районе произошла смертельная авария. Там опрокинулся в кювет автомобиль Kia Cerato. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 58-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, в итоге он выехал в левый кювет и опрокинулся, - рассказали полицейские.

В результате произошедшего 81-летний пассажир иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU