В Самарской области Kia Cerato вылетела в кювет и опрокинулась: погиб 81-летний пенсионер
Во вторник, 9 июля, около 10:00 на 19 км 400 м трассы Шигоны - Новодевичье в Шигонском районе произошла смертельная авария. Там опрокинулся в кювет автомобиль Kia Cerato. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- 58-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, в итоге он выехал в левый кювет и опрокинулся, - рассказали полицейские.
В результате произошедшего 81-летний пассажир иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU