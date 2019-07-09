2019-07-09T20:14:41+03:00
Происшествия

Хлопок газа в квартире на Димитрова в Самаре: разбиты окна, есть пострадавший

При хлопке газа в квартире на Димитрова в Самаре никто не погиб, но хозяин в больнице
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Огня не было. По данным МЧС, несущие конструкции дома не повреждены. Фото: vk.com/daniil_leonidovichОгня не было. По данным МЧС, несущие конструкции дома не повреждены. Фото: vk.com/daniil_leonidovichФото: соцсети
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В Самаре в понедельник, 8 июля, произошло ЧП. В многоэтажке на улице Георгия Димитрова, 107 произошел хлопок газа. Ударная волна выбила окна в квартире на 3 этаже 12-этажного дома. К счастью, никто не погиб. Есть пострадавший – мужчина отделался ожогами, сейчас он в больнице, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

- На месте работали 39 человек и 11 единиц техники. Хлопок газа произошел при заправке зажигалки из газового баллона, - говорится в сообщении.

Огня не было. По данным МЧС, несущие конструкции дома не повреждены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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