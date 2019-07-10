2019-07-10T09:17:57+03:00
Общество

Министр экономического развития приедет на форум в Тольятти за рулем Lada XRay из Москвы

Чиновник объяснил, что намерен подготовить позицию для принятия финального решения: строить платную трассу Москва-Казань или реконструировать М7
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Министр оценит маршрут от Москвы до ТольяттиМинистр оценит маршрут от Москвы до Тольятти
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин отправится на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada XRay. Он выезжает из Москвы и будет делать остановки в Нижнем Новгороде и Казани. Маршрут также пройдет через Самару и Чебоксары.

- Главный вопрос - подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7, - отметил он в своем инстаграме.

Также чиновник намерен пообщаться с предпринимателями по пути своего следования, оценить реализацию проекта "Производительность". Максим Орешкин просит предлагать ему маршруты и тех, с кем можно пообщаться. Подписчики восприняли идею с энтузиазмом, но отметили, что министру стоит делать и незапланированные остановки, иначе увидит он только "потемкинские деревни".

ИСТОЧНИК KP.RU

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