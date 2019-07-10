В Тольятти после жалоб жителей снесли незаконное кафе

СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-10T10:22:25+03:00

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В Тольятти на улице Лесной убрали кафе, которое незаконно занимало участок площадью 144 квадратных метра и на которое не раз жаловались жители ближайших домов.

- Фирму, которой принадлежала постройка, обязали освободить территорию, а затем привести ее в состояние, пригодное для дальнейшего использования. Несмотря на это, владелец кафе, зная о возбужденном в отношении него исполнительном производстве, не поторопился снести здание, - рассказали в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Судебные приставы предупредили должника, что ему может грозить уголовное наказание, а также вынесли запрет на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, чтобы фирма не смогла сделать перерегистрацию. Только после этого кафе наконец-то было снесено, а освобожденная территория была приведена в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU