В Сызрани электромонтер получил ожоги на заводе и умер через несколько дней в больнице

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-10T12:43:25+03:00

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В Самарской области проводится расследование несчастного случая со смертельным исходом, который произошел на заводе тяжелого машиностроения в Сызрани. Там 27 июня получил серьезные ожоги 40-летний рабочий, пишет КТВ-Луч.

- В тот день электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования выполнял электромонтажные работы. В какой-то момент он получил термический ожог. Мужчину доставили в больницу, где 6 июля он скончался от полученных травм, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Сейчас на заводе работает комиссия по расследованию несчастного случая. Специалисты выясняют все детали случившегося, а также проверяют оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU