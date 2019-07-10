2019-07-10T12:43:25+03:00
Происшествия

В Сызрани электромонтер получил ожоги на заводе и умер через несколько дней в больнице

Сейчас специальная комиссия выясняет все детали случившегося
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Медики не смогли спасти пострадавшего на предприятии рабочегоМедики не смогли спасти пострадавшего на предприятии рабочегоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области проводится расследование несчастного случая со смертельным исходом, который произошел на заводе тяжелого машиностроения в Сызрани. Там 27 июня получил серьезные ожоги 40-летний рабочий, пишет КТВ-Луч.

- В тот день электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования выполнял электромонтажные работы. В какой-то момент он получил термический ожог. Мужчину доставили в больницу, где 6 июля он скончался от полученных травм, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Сейчас на заводе работает комиссия по расследованию несчастного случая. Специалисты выясняют все детали случившегося, а также проверяют оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В СГЭУ открылась российско-китайская летняя школа
Ушла вечером из дома и не вернулась: в Самарской области ищут дезориентированную 17-летнюю девушку
Решили проблему нехватки врачей: сызранцев начали консультировать по интернету самарские медики
В поселке Шмидта задержали водителя, который пытался увезти чужих детей
Житель Кинеля поймал сетями 206 карасей и попал под уголовную статью
В Тольятти на улице Громовой в движении загорелся автобус
"Крылья Советов" начали подготовку к матчу с ЦСКА вместе с 6 новичками
В Тольятти после жалоб жителей снесли незаконное кафе
В Самаре УК "Кировская" заплатит штраф в 250 тыс. рублей за долги
В Самарской области решили организовать новую епархию
В Самарской области двое мужчин разъезжали по лесу на УАЗе и стреляли в животных
Министр экономического развития приедет на форум в Тольятти за рулем Lada XRay из Москвы
В озеро парка металлургов заселят толстолобиков
"Есть бы не рискнули": В Сызрани рыбаки выловили из Волги абсолютно черного бычка
Новый прокурор Промышленного района приехал в Самару из Сызрани
В Тольятти задержали возможную хозяйку кооператива "Вкусно и сытно", которая оставила без денег десятки человек
В Самаре представили прокурора Промышленного района
В Самаре будут судить начальника управления по строительству местного предприятия за взятку в полмиллиона
Хлопок газа в квартире на Димитрова в Самаре: разбиты окна, есть пострадавший