В Самаре будут судить посредницу в передаче взятки в 250 тысяч рублей медикам
В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом местная жительница, которая выступила посредницей при передаче взятки в 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
- По версии следствия, 14 января этого года женщина, находясь в ТЦ Ленинского района Самары, получила от гражданки деньги, которые в дальнейшем она должна была передать должностным лицам учреждений здравоохранения, - рассказали следователи.
Предполагалось, что самарчанка с помощью взятки договорится с медиками о выдаче справки на имя взяткодательницы, которая подтверждала бы у нее наличие второй группы инвалидности. Однако преступная схема провалилась, ее вовремя раскрыли стражи порядка. Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в Ленинский районный суд Самары.
ИСТОЧНИК KP.RU