В Самаре будут судить посредницу в передаче взятки в 250 тысяч рублей медикам

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-10T13:51:01+03:00

Деньги предназначались для выдачи справки об инвалидности на имя другой женщины

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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом местная жительница, которая выступила посредницей при передаче взятки в 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, 14 января этого года женщина, находясь в ТЦ Ленинского района Самары, получила от гражданки деньги, которые в дальнейшем она должна была передать должностным лицам учреждений здравоохранения, - рассказали следователи.

Предполагалось, что самарчанка с помощью взятки договорится с медиками о выдаче справки на имя взяткодательницы, которая подтверждала бы у нее наличие второй группы инвалидности. Однако преступная схема провалилась, ее вовремя раскрыли стражи порядка. Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в Ленинский районный суд Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU