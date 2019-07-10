Драка закончилась трагедией: в Тольятти парень забил до смерти мужчину в подъезде
В Тольятти правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели 36-летнего мужчины, тело которого нашли 3 июля в подъезде одного из домов на улице Революционной.
- ЧП произошло около часа ночи на 7 этаже дома. По предварительным данным, мужчина подрался с 18-летним молодым человеком. В ходе потасовки парень нанес своему оппоненту несколько ударов, от которых тот скончался на месте, - сообщает группа "Патруль Тольятти".
Сразу после случившегося молодой человек покинул место преступления, но далеко ему уйти не удалось. На первом этаже его задержали сотрудники ППС. По словам соседей, парень находился в шоковом состоянии и не осознавал, что убил человека. Насколько известно, ни молодой человек, ни мужчина в этом доме не жили. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
ИСТОЧНИК KP.RU