Драка закончилась трагедией: в Тольятти парень забил до смерти мужчину в подъезде

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-10T14:03:37+03:00

По словам соседей, молодой человек был в шоке и не осознавал содеянное

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В Тольятти правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели 36-летнего мужчины, тело которого нашли 3 июля в подъезде одного из домов на улице Революционной.

- ЧП произошло около часа ночи на 7 этаже дома. По предварительным данным, мужчина подрался с 18-летним молодым человеком. В ходе потасовки парень нанес своему оппоненту несколько ударов, от которых тот скончался на месте, - сообщает группа "Патруль Тольятти".

Сразу после случившегося молодой человек покинул место преступления, но далеко ему уйти не удалось. На первом этаже его задержали сотрудники ППС. По словам соседей, парень находился в шоковом состоянии и не осознавал, что убил человека. Насколько известно, ни молодой человек, ни мужчина в этом доме не жили. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU