Самарский губернатор подписал закон о мерах поддержки обманутым дольщикам

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-10T14:41:28+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал закон о мерах господдержки обманутым дольщикам региона и организациям, которые занимаются удовлетворением их прав. Документ был принят Самарской губернской думой в двух чтениях 24 июня.

- Меры государственой поддержки будут предоставляться в виде земельного участка новому застройщику в аренду без проведения торгов; в виде субсидий объединениям дольщиков, застройщикам и конкурсным управляющим; в виде жилых помещений дольщикам вне проблемного объекта; в виде субсидий местным бюджетам и застройщикам для подключения проблемных объектов к коммунальным сетям; в виде выплаты денежных компенсаций пострадавшим дольщикам, - говорится в документе.

Как отмечается в законе, меры поддержки дольщикам будут предоставляться однократно. Их вид и объем будет определять специальный уполномоченный орган.

Закон, подписанный главой региона, был опубликован на сайте областного правительства 9 июля. Вступить в силу он должен через десять дней с этой даты.

ИСТОЧНИК KP.RU