В Самаре директора фирмы наказали рублем за попытку дать взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-10T15:15:01+03:00

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В Самаре суд вынес приговор директору одной из фирм Александру М., который обвинялся в попытке подкупить полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- Было установлено, что 19 марта мужчина передал оперуполномоченному отдела ЭБиПК взятку в 20 тысяч рублей за несоставление в отношении него протокола по факту нарушений правил продажи алкоголя. Полицейский от незаконного вознаграждения отказался, - рассказали следователи.

Суд признал мужчину виновным в покушении на дачу взятки и назначил ему наказание в виде штрафа в 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU